“عيال امين”: تدشين المطبخ الجماعي بمعسكر اللاجئين الجنوبيين بمحلية الطويشة

دشنت غرفة طوارئ “عيال امين” التابعة لمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور ، مشروع المطبخ الجماعي بمعسكر اللاجئين، استهدف حوالي 900 فرداً من النساء، والأطفال ، وكبار السن من لاجئ دولة جنوب السودان ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية والحيوية للاجئين.

وأكدت غرفة طوارئ “عيال أمين” إلتزامها المستمر بتقديم العون والمساعدة لكل المحتاجين خاصة في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها الأسر بسبب الحرب .

وقالت ان هذا المشروع يأتي كإستجابة سريعة لإحتياجات اللاجئين بالمعسكر، حيث يعمل المطبخ الجماعي على تقديم الدعم الإغاثي، والتغذية، ليلبي حاجاتهم في ظروف صعبة ويخفف من معاناتهم اليومية.

واشارت أن المشروع من شأنه عكس قيمة التعاون المجتمعي، والتضامن الإنساني في مواجهة التحديات الصعبة فضلاً عن المساهمة في توفير بيئة أفضل للاجئين ، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي في تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة.