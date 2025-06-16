“يشجع على إقامة علاقات خارج إطار الزوجية” .. الخرطوم: لن نسمح بعودة “دار المايقوما” بوجهها السابق

قطع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بعدم عودة دار المايقوما بوجهها السابق الذي قال إنه “يشجع على إقامة علاقات خارج إطار الزوجية”.

وأكد حمزة، خلال استئناف عمل وزارة التنمية الاجتماعية بالعاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، إيقاف كل موظف في الخدمة المدنية بالولاية لم يعد للعمل أو يتواصل مع إدارته. وأشاد الوالي بالدور الوطني الذي تحمل مسؤوليته الكاملة وزير التنمية الاجتماعية وقام به على الوجه الأكمل، مؤكدا أن حكومة الولاية عازمة على توفير خدمات المياه والكهرباء والمواصلات الداخلية للمواطنين.

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