والي الخرطوم : منع قيام أية مخططات سكنية غير معتمدة أو خارج الأطر الرسمية

أصدر والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة جملة من الموجهات التنظيمية والإدارية خلال زيارته التفقدية لوزارة التخطيط العمراني شملت التأكيد على ولاية الوزارة الكاملة على الأراضي وضرورة محاربة السكن العشوائي وضمان عدالة منح الأراضي السكنية إلى جانب تبني آليات حديثة لتطوير صندوق الإسكان والتعمير بما يسهم في توفير مساكن جاهزة لمحدودي الدخل.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد يحيى المدير العام بالإنابة لوزارة التخطيط العمراني وعدد من قيادات الوزارة حيث وقف على انتظام العاملين بمقر الوزارة بعد تنفيذ قرار حكومة الولاية بعودة العاملين إلى مواقعهم بدءاً من الخامس عشر من يونيو الجاري .

وأشاد الوالي بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الوزارة وبدورهم في إنجاح الخطط الحضرية للولاية والحفاظ على أراضي الدولة من التعديات مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة والتنسيق بين الإدارات المختصة لتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في إدارة ملف الأراضي والتخطيط العمراني.

وأكد الوالي أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات كبيرة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني تتضمن إعادة النظر في السياسات السابقة وتطبيق أنظمة حديثة تضمن وصول الخدمات السكنية للمواطنين خصوصاً الشرائح الضعيفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة .

كما دعا إلى إحكام التنسيق بين الولاية والمحليات لمنع قيام أية مخططات سكنية غير معتمدة أو خارج الأطر الرسمية مشيراً إلى أن الولاية لن تتهاون في التعامل مع التعديات على الأراضي وستطبق القانون على الجميع دون استثناء.

كشف مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالإنابة الأستاذ أحمد يحي عن ملامح خطة الوزارة للمرحلة المقبلة المتمثلة في تنظيم القرى الفراغ من الملفات العالقة المتعلقة بالإسكان وأوضح أن عودة العاملين تثمل تحديا كبيرا من أجل إسناد الولاية في إعادة الإعمار.