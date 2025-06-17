التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية

ثمن رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، دكتور كامل إدريس، دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية، داعيا إلى تكثيف الجهود والاستفادة من رؤى واطروحات الخبراء والمختصين من أجل النهوض بالبلاد.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه ببورتسودان، الاثنين، الخبير في مجال التعليم العالي والوزير الأسبق للتعليم العالي رئيس مجلس أمناء كلية إقرأ وكلية الفجر بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.

وقدم بروفيسور مبارك لرئيس الوزراء مبادرة تشتمل على عدد من المشروعات التنموية، مصممة بموجب دراسات وخبرات في مجال العمل الوطني، حيث رحب رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة.