إدخال المستشفى البريطاني بمدني ضمن مرافق الحزم الإضافية للتأمين الصحي بالجزيرة

بحث الدكتور الأمين حسين عمر مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة لدى لقائه بالمستشفى البريطاني بمدني اليوم الدكتور عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ إستشاري جراحة العظام والمفاصل المدير العام للمستشفى البريطاني بمدني، السبل الكفيلة لتقديم خدمة الحزم الإضافية لحملة البطاقة في المستشفى وذلك لتعزيز جهود إدارته الرامية للتوسع في مرافق تقديم خدمة الحزم الإضافية .

وتناول مدير التأمين الصحي أهمية تكامل الخدمات وجودتها مؤكداً الإلتزام بالإيفاء بالمطلوبات المالية .

فيما تناول مدير المستشفى البريطاني أهمية التعاون مع التأمين الصحي لخدمة المجتمع ،مؤكدا ان المستشفى سعى منذ إنشائه لتوطين الخدمات الطبية المتخصصة .

واشار لتوفير خدمات الجراحة العامة وعمليات الجهاز الهضمي والكبد والمفاصل والجراحات التجميلية إضافة لتخصصات النساء والتوليد والباطنية والأطفال، كما يقدم المستشفى كل الفحوصات التشخيصية والمعملية.

وقال إن المستشفى يعمل وفق نظام محوسب يقلل من زمن الإنتظار .

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