“بناء الدولة وفق الأسس العلمية”.. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها

دعا رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس، أساتذة الجامعات للاسهام بفكرهم وخبراتهم الأكاديمية في نهضة البلاد وتنميتها، مشيرًا إلى مقدرة الأساتذة على أحداث التغيير الإيجابي والمطلوب في مسيرة تطور الأمم.

والتقى رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، وفدًا من أساتذة الجامعات، حيث تم بحث عدد من القضايا الوطنية وقضايا الجامعات ومسيرة التعليم العالي بالبلاد.

وأكد بروفيسور محجوب محمد أحمد الأمين العام لمنظمة أساتذة الجامعات (مايسو)، في تصريحات صحفية، دعم أساتذة الجامعات لتوجهات رئيس الوزراء الحديثة القائمة على بناء الدولة وفق الأسس العلمية في التخطيط والبحث العلمي،

وكشف عن دعوة من رئيس الوزراء لعقد لقاء جامع لكل أساتذة الجامعات لاحكام التنسيق.