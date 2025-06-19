“الدراسة طيلة فترة الحرب لم تتوقف”.. والي الخرطوم يستقبل مدير جامعة النيلين ويستمع لجهود تأهيل مقارها

استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاربعاء، بأمانة الحكومة بالخرطوم وفد جامعة النيلين برئاسة بروفسير الهادي آدم محمد إبراهيم مدير الجامعة بحضور الأستاذ محمد أحمد الحاج امين عام الحكومة بالإنابة.

ويأتي اللقاء في إطار عودة الجامعات السودانية لمقارها بولاية الخرطوم وتفقد الأوضاع وحجم الضرر الذي لحق بمحتوياتها.

امن اللقاء على أهمية الخطوة بالعودة للخرطوم.

وقال الوالي أن الولاية ظلت تنادي بعودة المؤسسات خاصة مؤسسات التعليم العالي لتعود لمقاراتها والإدارات لمكاتبها لتعزيز الاستقرار.

من جانبه حيا مدير الجامعة بروفسير الهادي آدم محمد إبراهيم والي الخرطوم وجهوده في استعادة الخدمات وتهيئة العودة للمواطنين. وقال تأتي الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الولاية والجامعة. مشيرا إلى بداية أعمال التأهيل والنظافة.