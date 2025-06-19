افتتاح أول مركز للكوارث والطوارئ الصحية بالسودان

افتتح وزير الداخلية المكلف الفريق أول شرطة خالد حسان اليوم بمدينة بورتسودان مركز ساهرون للكوارث والطوارئ الصحية تحت شعار “يد تحمل السلاح ويد تداوي الجراح” بحضور قادة العمل الشرطي بالبلاد وممثل وزارة الصحة.

وقال اللواء شرطة د. يوسف مختار جاد الله مدير الدائرة الفنية بالإدارة العامة للخدمات الصحية أن افتتاح المركز يعتبر حدثاً مهماً للغاية خاصة وأنه يعد الأول بالسودان، وأشار إلى أنه كان في السابق توسعة لمستشفى بورتسودان إلا أنه ولظروف الحرب التي تمر بها البلاد تحول المركز من ذي سعة سريرية عالية لمركز للكوارث والطوارئ الصحية، وأن الهدف من إنشائه هو استقبال حالات الإخلاء والكوارث والأوبئة في ظروف الحرب، بجانب الكوارث المناخية والجيولوجية والأمراض الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة الإصابة بضربات الشمس.

وأوضح جاد الله أن المركز يحتوي على عدد 6 عنابر وغرفة للأزمة وغرفة للعلاج الطبيعي بكافة الأجهزة، بجانب غرفتين للعناية الوسيطة.

ونبه إلى أن المشروع يعتبر بداية الشراكات مع وزارة الصحة وبعض الجهات ذات الصلة، وأن هناك ترتيبات جارية لإضافة غرفة عمليات وحريق والعمل على تطويره ليصبح في مصاف المراكز العالمية.

وبشر جاد الله بوصول جهاز الأشعة المقطعية الذي قال إنه سيكون إضافة كبيرة لمركز ساهرون للكوارث والطوارئ الصحية، وأنه يقدم خدماته لكافة المواطنين إضافة إلى منسوبي الشرطة.

من جهته، وصف ممثل وزارة الصحة د. عصمت مصطفى يوسف مركز ساهرون للكوارث والطوارئ الصحية بالصرح الصحي المتكامل، وأنه يعتبر إضافة حقيقية للخدمات الصحية بالبلاد.

وأوضح أن المركز نتاج للتكامل بين وزارتي الصحة والداخلية، وأن هناك بعض النواقص ستتم معالجتها خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أنهم سيعملون على توفير عربة الإسعاف للمركز وفق نظام الإسعاف المركزي.

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