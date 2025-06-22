“الإلتزام بإتفاق جوبا للسلام”.. رئيس الوزراء يعقد إجتماعاً تشاورياً مع أطراف العملية السلمية ناقش قضايا وطنية

قد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل الطيب إدريس، إجتماعًا تشاوريًا مع أطراف العملية السلمية، ناقش عددًا من القضايا الوطنية، بقاعة مجلس الوزراء بمدينة بورتسودان مساء السبت.

وأكد الإجتماع الدعم المطلق للقوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، والقوات المشتركة، والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، والقوات المساندة، وكل من ساهم بفكره أو قلمه أو ماله في معركة الكرامة الوجودية وهي أولوية الأولويات.

وترحم الاجتماع على أرواح شهداء معركة الكرامة متمنيًا عاجل الشفاء للجرحى والعودة الحميدة للاجئين والنازحين والعالقين والمفقودين.