تناول اللقاء عددا من المحاور الفلسفية والدينية عن التصوف”.. عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبد الجبار تلتقي السفير المصري

أشادت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك بالمستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين السودان ومصر لاسيما إبان فترة الحرب، مشيرة إلى دعم مصر حكومة وشعبا للشعب السوداني في محنته، مثلما وقف السودان مع الشقيقة مصر داعما ومساندا لها في عدة محافل.

وأضافت لدى لقائها الأحد سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير هاني صلاح، أن هذه الحرب أسهمت على تعزيز اللحمة الوطنية وعملت على تعزيز التماسك بين البلدين. ووصفت العلاقات بين البلدين بالتاريخية والمتجذرة.

وأكدت عضو المجلس السيادي أن العالم يترقب نهضة السودان اقتصاديا واجتماعيا مبينة أن الشعب السوداني أضحى أكثر تماسكا ووعيا وتوحدا مما يجعله قادرا على النهوض والتنمية في وقت وجيز .

وتطرق اللقاء لجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. فضلا عن التحديات الماثلة بمشروع الجزيرة وأهمية إعادة إحيائه لما يمثله من أهمية للسودان والعالم العربي.

كما تناول اللقاء عددا من المحاور الفلسفية والدينية عن التصوف و دور الأزهر الشريف في مصر و الطرق الصوفية والإدارات الأهلية في السودان وأهمية تعزيز التنمية المجتمعية. مشيرة للدور الذي تلعبه جامعة الأزهر في مجالات التعليم والتربية كثاني أكبر جامعة في العالم مشيدة بإحتضانها لعدد كبير من الطلاب السودانيين.

من جانبه قدم السفير المصري هاني صلاح التهنئة للدكتورة سلمى بمناسبة تجديد ثقة القيادة وتعيينها مرة أخرى في مجلس السيادة متمنيا لها التوفيق والسداد، مؤكدا دعم بلاده اللامحدود للشعب السوداني لافتا إلى أن السودان وقف من قبل مع مصر في كثير من القضايا.