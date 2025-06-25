بعد 45 سنة زواج.. يتجهان للطلاق الرسمي – (تفاصيل)

في صدمة كبيرة لعشاق النجمة الأمريكية ميريل ستريب وزوجها النحات دون جومر، يتجه الزوجان إلى الانفصال الرسمي وتوقيع أوراق الطلاق، بعدما انفصلا بشكل غير رسمي ودون طلاق خلال السنوات الأخيرة، وابتعدا عن الإقامة الزوجية معا منذ سنوات وفقا لما أعلنه متحدث رسمي باسمهما.

وقرر الثنائي الأشهر بين نجوم هوليوود لمدة تزيد عن 4 عقود أن ينفصلا رسميا ويوقعان أوراق طلاقهما الرسمي، ليحدثا حالة من الحزن والصدمة لدى جمهورهما، الذي عاش على أمل أن يستعيدا علاقتهما الرومانسية والزوجية الناجحة، إذ كان دون جومر دائما مايبدو إلى جوار ميريل ستريب ويظهر بصورة الزوج المخلص دائمًا إلى جانبها، حتى أعلنا انفصالهما عبر متحدث رسمي لهما، موضحا أنهما عاشا منفصلين لمدة 6 سنوات، مع الاحتفاظ بعلاقة الود ووالاهتمام والاحترام المتبادل بينهما.

ميريل ستريب- 76 عاما- تعد الممثلة الأكثر ترشحا للجوائز وتحديدا لدوائز الأوسكار في تاريخ السينما العالمية، إذ نالت 21 ترشيحا عن أعمالها وأدوارها خلال الفترة من 1979 وحتى 2018، وبجانب نجاحاتها الفنية، فإنها كانت تعتبر رمزا للنجاح الاجتماعي، إذ احتفظت بزيجة وعلاقة براقة مع زوجها استمرت لـ45 عاما، لحين إعلان انفصالهما مؤخرا، والكشف عن أنهما قضيا السنوات الست الأخيرة منفصلين، وكل منهما يعيش بمفرده في هدوء، إذ لم يظهر دون جومر برفقة ميريل ستريب في حفلات الأوسكار وغيرها منذ عام 2018، رغم أنهما احتفلا بالذكرى الـ45 لزواجهما معا في سبتمبر 2023!.

ولدى ميريل ستريب ودون جومر 4 أبناء من زيجتهما التي استمرت 45 عاما، وهم هنري ومامي وجريس ولويزا.

وتتم اليوم ميريل ستريب عامها السابع والستين، وسط احتفاء بها في الإعلام الأمريكي إلى جانب تجاوز مسيرتها النصف قرن من الزمن منذ بدأت مشوارها التمثيلي.

المصري اليوم