العميد بدرالدين عشر يؤكد على الدور المحوري الذي تقوم به القوة المشتركة في جميع المحاور

بعد ختام الجولة الميدانية والتفقديه التي يقوم بها *الوفد بقيادة العميد بدرالدين عشر بولاية الخرطوم وصل الوفد إلى مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، حيث كان في استقبال الوفد قادة القوة المشتركة والمنسقيات العسكرية للقوة المشتركة بولاية الجزيرة وعدد من الضباط .

وبدأ برنامج الزيارة بلقاء *اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد جاه الله قائد الفرقه* الأولى مشاه وكان برفقتة ،كل *من آمين حركة العدل والمساواة السودانية بولاية الجزيرة الاستاذ ناصر عبدالقادر محمد المقدم آدم عبدالله ،الرائد محمد اسحق ،والقيادي بقوات الحركة عبده بخيت ورئيس قوى تجمع تحرير السودان بولاية الجزيرة ،وكل من الملازم منذر عبدالله الصديق والملازم حسن عبدالله حسن، وعدد من ضباط الصف و الجنود .

حيث رحب قائد الفرقه الأولى مشاه بالوفد والتأم اجتماع مطول وأشاد السيد قائد الفرقه بالادوار الفاعلة التي قامت بها القوة المشتركة بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة وأكد على أن الهدف واحد لذا لابد من تضافر الجهود حتى نصل إلى الهدف المنشود.

بجانبه أكد *العميد بدرالدين إسحق فضل عشر* للدور المحوري الذي يقوم به القوة المشتركة في جميع المحاور وأشار إلى أن هناك جهات مغرضة تسعي إلى شيطنة القوة المشتركة وتبخيس دورها التي لا ينكره إلا مكابر .

كما حيا الشهداء الذين سقطوا في تحرير ودمدني الذين سطروا اسماءهم بأحرفٍ من نور، واطلع السيد قائد الفرقه الاولى حيثيات النقاش المستفيض الذي دار مع اللجنة الامنيه بولاية الخرطوم في الأدوار التنسيقية المشتركة التي يجب القيام بها وأشار إلى أن جميع الفرق والوحدات خالعسكرية يجب أن تحذو حذوا الفرقه الاولى والانسجام الذي شاهده كقوة أمنية مشتركة تقوم بواجباتها بأكمله وجه.

كما اطلع العميد بدرالدين قائد الفرقه عن تجاوزات بعد الاجسام في ولاية الجزيرة في حق بعض المواطنين حيث اطلعه على نموذج لقرار صادر من المقاومة الشعبية بمحلية الحيصاحيصا توجه بموجبه مواطن باخلاء منزله خلال 72ساعه ، بختم المقاومة الشعبيه محلية الحصاحيصا علاوة على تحديد جهات تم ارسال صورة من القرار المعنى لكل الجهات الأمنية بالمحليه وهناك نموذج بأن هناك قريه من قرى محلية الحصاحيصا منع مواطنيها من العودة أشار إلى أن مثل هذه التجاوزات الكبيرة سيؤدي إلى كارثه واتفق سعادة اللواء الركن عوض الكريم عن أهمية حسم هذه الظواهر بدون اي مجاملات وأكد على أنه سيشرف على هذه القضايا المهمه بنفسه بغية حسمها .

*وعلى صعيد متصل التقى الوفد بمدير مخابرات ولاية الجزيرة بالإنابة العقيد الركن /عبدالعزيز ضوالبيت* حيث تناقش الوفد باستفاضة عن مايدور عن القوة المشتركة من إستهداف ممنهج والهجمة الإعلامية الشرسةو الهدامة التي تقوم بها الافلام المأجورة من جهات مغرضة وعن التجاوزات التي تجري من بعض الجهات . حيث رحب السيد مدير المخابرات بالإنابة بالوفد وأتفق مع ما أشار إليه رئيس الوفد عن التحديات المذكورة مؤكداً على أن جهاز المخابرات ستظل ساعية لإزالة جميع المعوقات. كما أكد على كفاءة الكتائب الثلاثة من حركة العدل والمساواة بين التي قاتلت بجانب المخابرات أبلت بلاء حسناً في تحرير العاصمة والمحاور الأخرى ولم يجد منهم إلا الجهد المتواصل والانضباط.

كما زار الوفد مقر الخليه الامنيه بولاية الجزيرة حيث أشاد قائد الخليه بالتعاون والعمل الدؤوب الذي يقوم به منسوبي المشتركة بالخلية وإنجازاتهم المشهودة . كما زار الوفد جرحى العمليات حيث عقد اجتماعا مطولاً مع المدير الإداري للمستفي العسكري وميول جرحى العمليات بالولاية ،العقيد الركن ،علي عبدالهادي صباح الخير حيث قام بتنوير الوفد بجميع مراحل العلاج والحالات الحرجة ومتابعتها وإجراء العمليات اللازمة وأكد على أن جميع الحالات مستقرة تماما وليست هناك أي قصور من الناحية الطبية والعلاجية .

وعلى ذات الصعيد أشاد العميد بدرالدين عشر بدور العقيد صباح الخير والطاقم الطبي تجاه الجرحى متمنياً لهم التوفيق والسداد .

كما زار الجرحى وهم في روح معنوية عاليه.

واختتم الزيارة باجتماع في دار الحركة مع القادة في نقاش مستفيض عن الوضع الراهن والتحديات الماثلة أمام القوة المشتركة وكيفية التعامل معها في ظل معركة الكرامة.

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية