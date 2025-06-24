سياسية
نوارة أبو محمد تلتقي وفد جامعة كسلا برئاسة بروفيسور أماني عبد المعروف مديرة الجامعة
التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر بمكتبها، الاثنين، وفد جامعة كسلا برئاسة بروفيسور اماني عبد المعروف بشير مديرة الجامعة.
وإطّلعت سيادتها على أداء الجامعة خلال الفترة الماضية وجهودها لإنشاء كليات جديدة لتوطين التعليم العالي بولاية كسلا.
وأوضحت مديرة الجامعة في تصريح صحفي أن اللقاء تناول ترتيبات الجامعة لقيام مؤتمر حول إستخدام الذكاء الاصطناعي في اعادة البناء والتنمية تحت شعار “من الدمار إلى الإعمار بذكاء اصطناعي مستدام” بالتعاون مع شركة مشارب العالمية.
وأضافت مديرة الجامعة أن عضو مجلس السيادة د. نوارة وجهت خلال اللقاء بالاهتمام بإنسان الشرق فيما يلي التدريب والإعمار والتنمية.
ولفتت بروفيسور أماني الى أن تعيين امرأة في مجلس السيادة يؤكد تقدير قيادة الدولة واهتمامها بالمرأة وقضاياها.
سونا