نوارة أبو محمد تلتقي وفد جامعة كسلا برئاسة بروفيسور أماني عبد المعروف مديرة الجامعة

التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر بمكتبها، الاثنين، وفد جامعة كسلا برئاسة بروفيسور اماني عبد المعروف بشير مديرة الجامعة.

وأوضحت مديرة الجامعة في تصريح صحفي أن اللقاء تناول ترتيبات الجامعة لقيام مؤتمر حول إستخدام الذكاء الاصطناعي في اعادة البناء والتنمية تحت شعار “من الدمار إلى الإعمار بذكاء اصطناعي مستدام” بالتعاون مع شركة مشارب العالمية.