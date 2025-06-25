المكونات المجتمعية بالدلنج تؤكد علي دعمها لجهود اقامة إمتحانات الشهادة الثانوية

أكدت المنظمات والمبادرات والجمعيات الخيرية والطوعية والنسوية ولجان الخدمات بالأحياء والخيرين وقطاع المرأة ومبادرة مجتمع الدلنج لإسناد التعليم بجنوب كردفان خلال اجتماعها المنعقد برئاسة مكاتب الوحدة الادارية بالدلنج الثلاثاء، اكدت الحرص على قيام إمتحانات الشهادة الثانوية التي تنعقد في التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

وأكدت مساهمتها في توفير الخدمات لاعمال الكنترول والمعلمين والمعلمات والعاملين والتأمين علاوة على المساهمة في إعداد مراكز الإمتحانات البالغة عدد “21” مركزا تم تجميعها في عدد “١١” موقعا لعدد “3032” طالب وطالبة بنسبة تصل إلى أكثر من 50% من طلاب وطالبات الولاية.

قرر الاجتماع الذي عقد بقاعة الخدمات الصحية برئاسة مدير وحدة مدينة الدلنج الإدارية الأستاذ حملون ميرغني حملون ورئيس مبادرة مجتمع الدلنج لإسناد التعليم المك الدكتور حسن البيه كارور بتكوين لجنة برئاسة الدكتور حسن محمد آدم الأمين العام لصندوق الطلاب لاستقطاب الدعم من كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات والمبادرات والجمعيات والخيرين .