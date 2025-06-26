النيل الأبيض.. هذه المشاربع الزراعية التي توقفت بسبب الاعتداء عليها من قبل المليشيا المتمردة

وقف الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض على جاهزية المشاريع الزراعية المروية بمحليتي ربك والقطينة للدخول في الموسم الزراعي الصيفي .

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحلية القطينة يوم أمس والتي شملت المشاريع الزراعية ومحطات مياه الشرب والمرافق الصحية ، رافقه خلالها عدد من الوزراء المكلفين بحكومة الولاية والمدير التنفيذي لمحلية القطينة والمقاومة الشعبية .

وشملت الزيارة مشاريع الشوال بمحلية ربك الملاحة والجمالاب والسعادة بمحلية القطنية.

وقال والي النيل الأبيض في تصريح لـ (سونا) ان هذه الجولة هدفت للوقوف على هذه المشاربع الزراعية التي توقفت بسبب الاعتداء عليها من قبل المليشيا المتمردة .

ووجه الوالي بالإسراع في توصيل الكهرباء للمشاريع وتذليل المعوقات التي تواجهها وإكمال النواقص لهذه المشاريع حتى تدخل دائرة الإنتاج لدفع عجلة التنمية بالولاية وجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية لهذه المشاريع التي تعول عليها الولاية كثيرا في تغيير الواقع الاقتصادي لهذه المناطق للأفضل

من جهتها أوضحت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية المهندس وصال الشيخ، أن الوالي وقف على حجم الضرر الذي تعرضت له المشاريع الزراعية وخروجها من دائرة الإنتاج والرؤية لمعالجة هذه الأضرار بصيانة الوابورات وإصلاح الأعطال الكهربائية في محطة ودالزاكي التحويلية .