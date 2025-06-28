سياسية
مشاد: أكثر من مليوني مدني في جنوب كردفان باتوا مهددين بفقدان مقومات الحياة
قالت منظمة مشاد إننا نحذر من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بمدينة كادقلي بجنوب كردفان جراء الحصار المسلح بواسطة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – جناح الحلو
– ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين شملت أعمال نهب ممنهجة وترويع للسكان وقطع للطرق ومنع دخول المساعدات الإنسانية
– أكثر من مليوني مدني في جنوب كردفان باتوا مهددين بفقدان مقومات الحياة في ظل غياب المأوى والغذاء والدواء والماء الصالح للشرب
– نحمل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – جناح الحلو المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتكررة وندعو إلى رفع فوري وغير مشروط للحصار المفروض على كادقلي.
الجزيرة – السودان