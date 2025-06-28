مشاد: أكثر من مليوني مدني في جنوب كردفان باتوا مهددين بفقدان مقومات الحياة

قالت منظمة مشاد إننا نحذر من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بمدينة كادقلي بجنوب كردفان جراء الحصار المسلح بواسطة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – جناح الحلو

– أكثر من مليوني مدني في جنوب كردفان باتوا مهددين بفقدان مقومات الحياة في ظل غياب المأوى والغذاء والدواء والماء الصالح للشرب