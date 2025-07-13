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شاهد بالفيديو.. في أكبر مفاجأت النخبة.. فهود الشمال يفترسون “الهلال” في الوقت القاتل ويهدون “المريخ” صدارة الدوري

2025/07/13
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فجر فريق الأمل عطبرة, أكبر مفاجأت دوري النخبة السوداني, المقام بولاية نهر النيل, وذلك بعد فوزه الغالي على الهلال, مساء الأحد بملعب مدينة عطبرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استطاع فهود الشمال, إلحاق الخسارة الأولى بالهلال, في الوقت القاتل من عمر المباراة.

ويدين الأمل, بفوزه لمهاجمه حسن رمضان, الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية مستغلاً عكسية زميله عبد اللطيف, في الدقيقة 90.

الفريق العطبراوي, أهدى المريخ,صدارة الدوري رغم تعادل الأخير عصراً أمام حي الوادي نيالا, سلبياً في المباراة التي جرت أحداثها بملعب مدينة بربر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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