لقاء الخميسي: محمد عبدالمنصف شبه والدي.. والاحترام هو سر استمرار زواجنا

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن تفاصيل من حياتها الزوجية، مؤكدة أن زوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبدالمنصف، يتمتع بشخصية هادئة تشبه إلى حد كبير شخصية والدها، ما كان له أثر كبير في تقوية العلاقة بينهما.

وخلال لقائها ببرنامج «ست ستات» على قناة DMC، أوضحت لقاء: «محمد هادي جدًا وشبه بابا، ودي من الحاجات اللي بحبها فيه، لأنه ما بياخدش قراراته بسرعة وبيحب يفكر ويتأمل قبل أي خطوة».

وتحدثت أيضًا عن رأيها في الطلاق، معتبرة أنه ليس دائمًا الحل الأمثل، قائلة: «الانفصال مش نهاية كل خلاف، في حلول تانية زي التفاهم والمواجهة، والمهم إن يكون في حوار حقيقي بين الطرفين».

وعن ديناميكية العلاقة بينهما، علّقت: «أنا بطبعي صريحة جدًا وبقول كل حاجة، لكن عبدالمنصف شوية غامض، وده بيخلي العلاقة بينا مش مملة ومليانة مفاجآت».

واختتمت لقاء حديثها بالتأكيد على أن الاحترام المتبادل، والقدرة على احتواء الأزمات، هما العاملان الأساسيان في استمرارية زواجهما لسنوات طويلة، قائلة: «مفيش علاقة خالية من المشاكل، لكن المهم إزاي بنتعامل معاها بنضج ومسؤولية».

المصري اليوم