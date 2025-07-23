الناشطة رانيا الخضر تتحسر على حال الأحمر وتقدم الحلول: (المريخ ما يستحق المهازل الحاصلة عليه اي شخص محتاج لي شهره وعمل ليه شوية قريشات يجي يشتغل رئيس نادي المريخ سودكال وابو جبين وحازم العوير داك واخيراً النمير)

تصدر اكتساح الهلال, لنده التقليدي المريخ, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الرواد ومحور نقاش الجمهور الرياضي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تعاطف العشرات من الرواد بما فيهم مشجعي نادي الهلال, مع الوضع الإداري الذي يعيشه نادي المريخ.

من بين النشطاء كانت الناشطة المعروفة رانيا الخضر, والتي كتبت على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عقب نهاية المباراة ما يلي: (والله نتكلم جد شوية.. المريخ ما يستحق المهازل الحاصلة عليه من سنين من رحيل جمال الوالي اي شخص محتاج لي شهره وعمل ليه شوية قريشات يجي يشتغل رئيس نادي المريخ لايمكن نادي بحجم وعراقة المريخ يشتغل علي راسه سودكال وابو جبين وحازم العوير داك واخير النمير..نحنا في مرحلة انتقالية في كل شي ياريت الدولة تولي اهتمام بالأندية وطرق الادارة واختيار شخصيات مهمة وتملك فكر).