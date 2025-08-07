بدعم النمير.. التكايا الخيرية تواصل زيادة التغطية الجغرافية لمحليات ولاية الخرطوم

واصلت التكايا الخيرية بدعم من رجل الأعمال مهندس عمر النمير وبرعاية كريمة من مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا إنتشارها وسط محليات ولاية الخرطوم في جولتها رقم (24) بدعم عدد (24) تكية وفرت من خلالها المواد الأساسية للوجبات الرئيسية للمواطنين المتأثرين بالحرب والعائدين للولاية بعد إستقرار الأوضاع .