بدعم النمير.. التكايا الخيرية تواصل زيادة التغطية الجغرافية لمحليات ولاية الخرطوم
واصلت التكايا الخيرية بدعم من رجل الأعمال مهندس عمر النمير وبرعاية كريمة من مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا إنتشارها وسط محليات ولاية الخرطوم في جولتها رقم (24) بدعم عدد (24) تكية وفرت من خلالها المواد الأساسية للوجبات الرئيسية للمواطنين المتأثرين بالحرب والعائدين للولاية بعد إستقرار الأوضاع .
يأتي ذلك إتساقا مع توجهات الدولة بأهمية تقديم العون للمواطنين .
وواصلت التكايا الخيرية أعمالها النوعية للتوسع في التغطية لتشمل محليات الولاية السبع موزعة على حسب أكثر الفئات احتياجا للدعم في الوقت الراهن.
تجربة التكايا بولاية الخرطوم واحدة من القيم التكافلية وسط الشعب السوداني باستقطاب الدعم من أبناء السودانيين داخل البلاد وخارجها.
وأعرب المستفيدون من التكايا عن تقديرهم لمبادرات رجل الأعمال المهندس النمير والتي لم تنقطع طيلة فترة الحرب وظلت تتطور في كل مرة .
وأكد النمير استعداده لمواصلة عطاءه في مرحلة البناء والتعمير وإعادة الحياة خاصة لمرافق البنى التحتية المرتبطة بحياة المواطنين.
