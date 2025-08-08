سياسية
مجلس وزير الاتصالات والتحول الرقمى يناقش السياسات والاستراتيجيات المنظمة للعمل
ناقش الاجتماع الأول لمجلس وزير الاتصالات والتحول الرقمى المهندس أحمد الدرديري غندور، الخميس، ببورتسودان بحضور وكيل الوزارة د. الصادق جمال الدين ومدراء الوحدات الثلاث والمركز القومي وسلطة المصادقةَ الإلكترونية مهندس طلال عمر ومهندس على حمد محمد ناقش القضايا المشتركة والسياسات والاستراتيجيات المنظمة للعمل.
وأكد الاجتماع على التنسيق التام بين الإدارات والهيئات التابعة للوزارة، وان خطة الوزارة في الإعمار واعادة البناء لما بعد الحرب باستخدام التقنية مشيرا لتنفيذ استراتيجية الوزارة ممثلة في البنية التحتية، الشبكة الحكومية، البوابة الوطنية، البريد الحكومي ومراكز بيانات المواطنين بالإضافة للذكاء الاصطناعي والامن السبراني، لافتا ان مهام واختصاصات المجلس تشمل سياسات الوزارة والتي تتماشى مع سياسات الدولة .
ولفت الاجتماع لتكليف بيوتات خبرة لإعداد وتطوير السياسات الحالية بالوزارة مناديا بتأهيل الكفاءات رقميا وتقنيا لسد الفجوة بين التعليم والعمل.
سونا