مجلس وزير الاتصالات والتحول الرقمى يناقش السياسات والاستراتيجيات المنظمة للعمل

وأكد الاجتماع على التنسيق التام بين الإدارات والهيئات التابعة للوزارة، وان خطة الوزارة في الإعمار واعادة البناء لما بعد الحرب باستخدام التقنية مشيرا لتنفيذ استراتيجية الوزارة ممثلة في البنية التحتية، الشبكة الحكومية، البوابة الوطنية، البريد الحكومي ومراكز بيانات المواطنين بالإضافة للذكاء الاصطناعي والامن السبراني، لافتا ان مهام واختصاصات المجلس تشمل سياسات الوزارة والتي تتماشى مع سياسات الدولة .