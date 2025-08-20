وزير التعليم العالي يقف على الأضرار التي لحقت بجامعة سنار

وقف بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على حجم الضرر الذي أصاب القاعات الدراسية والمنشآت والمباني بجامعة سنار جراء عدوان المليشيا المتمردة واستهدافها للعلم والعلماء .

واشار إلى أن الجامعة من اوائل المؤسسات التي مارست أعمالها الإدارية والأكاديمية من مقراتها بعد دحر المليشيا من الولاية، مشيداً بتضافر جهود العاملين بمؤسسات التعليم العالي في استمرار العملية التعليمية خاصة جامعة سنار.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه المؤقت ببورتسودان بروفيسور عبدالرحمن أحمد محمد إسماعيل مدير جامعة سنار والذي قدم تنويرا حول جهود الجامعة من اجل استمرار الدراسة .

وأبدى بروفيسور مضوي سعادته بدور الجامعة تجاه مجتمعها المحلي، والتنسيق المتبادل بينها وبين أمانة حكومة الولاية، مبيناً بأن دور الجامعات لا يقتصر على تدريس العلوم وحده وإنما لخدمة المجتمع وحشد الجهود والتنسيق بين كافة مكوناته والدولة بمختلف أجهزتها للنهوض بإنسان الولاية.

من جانبه هنأ بروفيسور عبدالرحمن أحمد محمد إسماعيل مدير الجامعة بروفيسور أحمد مضوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي باختياره وزيراً للتعليم العالي في ظل ظروف استثنائية، متمنياً له التوفيق والسداد .