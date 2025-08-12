ولاية البحر الأحمر تشهد كرنفال تخريج عدد (500) دارسة من النساء النازحات في مجالات حرفية

شهدت ولاية البحر الأحمر ببورتسودان كرنفال تخريج عدد (500) دارسة من النساء النازحات الي بورتسودان بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد حاليآ وبعض النساء من المجتمع المحلي لولاية البحر الأحمر اللائي تم تدريبهن في مجالات صناعة الصابون ، والصناعات الجلدية ، والخياطة ، والتطريز ، صناعة المواد الغذائية وصناعة الصدف .

وذلك في إطار برنامج الائتلاف السوداني للتعليم للجميع بالتعاون مع وزارة التربية والتوجيه ووزارة التنمية الاجتماعية بالولاية .

واوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم احمد صالح اهمية التدريب في الحياه المستقبلية ، مؤكدا استعداده لدعم هذا الاتجاه ،معلنا في ذلك عن تبرعه بمبلغ مليون جنيه لمركز التعليم النسوي ببورتسودان في إطار دعم برنامج الائتلاف السوداني في هذآ المجال .

من جانبها خاطبت المناسبة الأستاذة إلهام إدريس ممثل والي البحر الأحمر موضحة ان تدريب المراة يعد إضافة حقيقية للتمكين الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي لقطاع المراة ، والمساهمة في الدخل القومي للدولة ، مؤكدة استعدادها التام لتوفير التمويل اللازم في هذا المجال .

فيما أوضحت الأستاذة امال البدوي ممثل مجلس الوزراء اهمية تدريب المراة ورفع قدراتها من اجل النهوض بالمجتمع مشددة علي ضرورة تعميم التدريب النسوي في المجتمع ، كما شددت على ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني والفني للخروج بالسودان من ظروفه الماثلة حاليا .

الى ذلك تحدثت الأستاذة تقي عباس رئيس الائتلاف السوداني للتعليم للجميع مبينة ان اكتساب المهارات الحياتية ادوات هامة لتمكين وتعزيز مشاركة المراة في نهضة السودان والتنمية المستدامة.

فيما أستعرض د . ناجي منصور المدير العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع وانشطة وبرامج الائتلاف في مجال التعليم النسوي وتوفير معدات الطبخ وتكوين الجمعيات النسوية في ولايتي البحر الأحمر والقضارف ، وانشاء ( 15 ) مركزا للتعليم البديل ببورتسودان، داعيا الى ضرورة انشاء محفظة لتمويل المشروعات النسوية في ولايات السودان الآمنة .