سلمان للاغاثة يقدم 60 % من الدعم للسودان

قدم رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور كامل الطيب إدريس الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواقفها الأصيلة ومساندتها الإنسانية غير المحدودة للشعب السوداني.

وقال إن ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة يعد امتدادًا لعلاقة تاريخية راسخة، إذ مثّل دعم المركز حوالي 60% من جملة الدعم المقدم للسودان عبر الشركاء خلال الفترة الأولى للحرب. وسأل رئيس الوزراء السوداني المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة، وأن يجزيها خير الجزاء.

