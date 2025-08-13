مجلس إدارة الصندوق القومي الإمدادات الطبية يعقد اجتماعه الاول بمقره بالخرطوم

و رحب الدكتور هيثم بالحضور مبينا ان الاجتماع يعد الأول بمقر الصندوق بعد الحرب التي دمرت البنيات التحتية للصندوق بواسطة المليشيا المتمردة ،مشيدا بدور الصندوق خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد، مبينا ان خدمة الدواء قد حدث فيها استقرارا كبيرا، ومرونة في توزيع الدواء.