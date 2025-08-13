سياسية
مجلس إدارة الصندوق القومي الإمدادات الطبية يعقد اجتماعه الاول بمقره بالخرطوم
ترأس الدكتور هيثم محمد ابراهيم وكيل وزارة الصحة الوزير المكلف الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق القومي الإمدادات الطبية بمقره بالخرطوم الثلاثاء بحضور اعضاء المجلس.
و رحب الدكتور هيثم بالحضور مبينا ان الاجتماع يعد الأول بمقر الصندوق بعد الحرب التي دمرت البنيات التحتية للصندوق بواسطة المليشيا المتمردة ،مشيدا بدور الصندوق خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد، مبينا ان خدمة الدواء قد حدث فيها استقرارا كبيرا، ومرونة في توزيع الدواء.
واستعرض الدكتور بدر الدين الجزولي المدير العام للصندوق خطة الصندوق لاستعادة الخدمات الطبية وإنجازاته للمرحلة الماضية، لافتا الي التدمير الكبير الذي تعرض له الصندوق بواسطة المليشيا المتمردة،
وقدم الجزولي تقرير الأداء للنصف الأول من العام ٢٠٢٥، الذي وجد نقاشا مستفيصا من أعضاء المجلس.
سونا