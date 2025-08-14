بدء تصحيح امتحانات الشهادة السودانية للعام (2024) بنهر النيل السبت المقبل

تبدأ يوم السبت المقبل أعمال تصحيح امتحانات الشهادة السودانية للعام (2024)م بمشاركة (3600) معلم ومعلمة في ( 10) مراكز للتصحيح موزعة بين عطبرة والدامر.

واستمع والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد الى تقرير مفصل اليوم بمكتبه عن الاستعدادات لبدء عمليات التصحيح من الهيئة النقابية للمعلمين والاتحاد المهني للمعلمين على مستوى المركز والولايات.

واكد والي نهر النيل د.محمد البدوي عبد الماجد ان ولايته لن تدخر جهدا من اجل اكمال أعمال الشهادة السودانية في كل مراحلها حتى ظهور النتيجة.

ورحب الوالي بجموع المعلمين المشاركين في عمليات التصحيح من كل انحاء ولايات السودان ، داعيا القيادة العليا في البلاد الى تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة العامة للتعليم لأنه لا نهضة ولا تنمية ولا تطور اجتماعي وثقافي إلا بالتعليم و هو اساس الحياة .

الى ذلك قال وزير التربية التعليم بولاية نهر النيل أحمد حامد يس إن تجربة التصحيح في العام (2023)م، تركت انطباعا ممتازا وسط المعلمين الذين شاركوا في كل أعمال كنترول الشهادة السودانية، متمنيا ان تكون ملحمة التصحيح لهذا العام أفضل من العام الماضي لتحسن الظروف الأمنية والاحوال العامة في البلاد.

واشادت القيادات في نقابة المعلمين والاتحاد المهني بالدور الكبير الذي قامت به ولاية نهر النيل وواليها الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بدعم واستمرار التعليم في البلاد والذي كان فتحا لكل ولايات السودان .