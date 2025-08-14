منظمة قوول تدشن حملة صحية لمكافحة الكوليرا في محلية كتم بشمال دارفور

دشنت منظمة قوول، بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، حملة صحية متكاملة لمكافحة الكوليرا ونواقل الأمراض الأخرى في محلية كتم. تأتي هذه الحملة في إطار مشروع الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية بالمحلية، وتستهدف مدينة كتم ومعسكري كساب وفتابرنو لإيواء النازحين.

وأكد مدير الخدمات الصحية بالمحلية يوسف عثمان عبد العزيز ، أن الحملة تجئ بمشاركة ثلاثين من معززي الصحة الذين تم اختيارهم من المجتمع المحلي وتدريبهم على رفع الوعي الصحي وتغيير السلوك والممارسات الصحية الخاطئة.

وقال خلال مخاطبته اعمال التدشين أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع تتضمن أنشطة التوعية والتثقيف الصحي حول وباء الكوليرا ومكافحة نواقل الأمراض الأخرى، بجانب تنفيذ حملات الإصحاح البيئي.