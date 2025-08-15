وزارة الثقافة والإعلام والسياحة تسمح لوسائل الإعلام الدولية بالتصوير الميداني والنقل المباشر

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة أمس بدء تنفيذ قرار السماح لوسائل الإعلام الدولية بإجراء التصوير الميداني خارج المكاتب، وتفعيل امكانية النقل المباشر من مدينة بورتسودان .

وجاء ذلك عقب الاجتماع التشاوري الذي عُقد بمقر الوزارة قبل أسبوعين، وجمع وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر بعدد من مديري مكاتب ومراسلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لما تم التعهد به خلال اللقاء التشاوري، وتأكيداً على حرص الوزارة على تعزيز التعاون الإعلامي وتوفير بيئة عمل مهنية تدعم حرية التغطية في إطار من المسؤولية واحترام الضوابط المتفق عليها.

وأكدت الوزارة، عبر مدير الإعلام الخارجي مجاهد ساتي، أن هذه التسهيلات مشروطة بالالتزام التام بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، لا سيما ما يتعلق بعدم التصوير في المناطق الاستراتيجية والعسكرية، أو أي مواقع قد تمس أمن الدولة أو تؤثر على سير عمل المؤسسات الوطنية، أو ما من شأنه تعريض المراسلين لأي نوع من المضايقات.