سياسية
تدشين سلال غذائية لأسر شهداء معركة الكرامة بالدفاع الجوي سنار
دشن والي سنار اللواء ركن م. الزبير حسن السيد توزيع سلال غذائية لأسر شهداء معركة الكرامة، مقدمة من مفوضية العون الانساني بولاية سنار ومنظمة الشهيد بولاية سنار.
بحضور لجنة أمن الولاية وقائد قطاع الدفاع الجوي اللواء الركن على حسن بيلو.
وثمن والي سنار جهود مفوضية العون الانساني ومنظمة الشهيد لإهتمامهم بقضايا الشهداء مؤكدا اهتمام حكومة الولاية باسر الشهداء.
فيما ابان مدير منظمة الشهيد بولاية سنار عمر مساعد أن مفوضية العون الانساني بولاية سنار ظلت على الدوام دعما وسندا للشهداء وراعية لأسرهم.
فيما اكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى التزامهم بدعم أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بولاية سنار، مقدما صوت شكر لمفوضية العون الانساني الاتحادية ولحكومة ولاية سنار ولجنة الامن لتسهيل وتأمين وصول المساعدات لمواطن ولاية سنار .
سونا