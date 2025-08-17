وزير الثقافة والإعلام والسياحة يستقبل السفير الروسي لدى السودان ويبحثان سبل تعزيز الشراكة السودانية الروسية

استقبل وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، بمكتبه اليوم، سفير روسيا لدى السودان، السيد أندريه تشيرنوفول. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة بين البلدين.

وخلال اللقاء، سلم السفير الروسي دعوة رسمية من وزيرة الثقافة الروسية، السيدة أولغا ليوبيموفا، إلى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، للمشاركة في “ملتقى الثقافات المتحدة”، المزمع عقده في سبتمبر المقبل بمدينة سانت بطرسبيرغ.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات الثقافية والإعلامية والسياحية بين السودان وروسيا، والعمل على دعم الشراكات في المجالات ذات الصلة، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، ووضع إستراتيجية لعقد اتفاقيات جديدة تواكب متطلبات المرحلة وتعزز المصالح المشتركة.

سونا