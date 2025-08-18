رقص واستعراض واطلالة جريئة.. ميريام فارس تتألق في ستوكهولم (فيديو)

أثارت النجمة ميريام فارس ضجة كبيرة في حفلها الأخير، ضمن مهرجان ستوكهولم الثقافي (kulturfestivalen) الذي تنظمه بلدية ستوكهولم من 13 حتى 17 آب (أغسطس) 2025، حيث قدمت مجموعة من الاستعراضات الممتعة والرقصات المحترفة وكانت اطلالتها الغريبة محط اهتمام الجمهور.

وقدمت النجمة اللبنانية خلال الحفل الذي ضم حشدا جماهيريا كبيرا، مجموعة من اغانيها القديمة والجديدة، وحرصت على تقديم استعراض لطيف بالعزف على الطبول، اضافة الى الكثير من الرقصات الاستعراضية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ولفتت ميريام الأنظار بإطلالتها غير التقلبدية والجريئة، فاختارت فستانا قصيرا باللون البنفسجي الغامق، وجاء بتصميم قصير، وجاء من الأعلى بقصّة كوسية على شكل اجزمة من الجلد متعددة الأحجام، وبتصميم مفصول عن منطقة الصدر. وينسدل بتنورة قصيرة بصيحة الشراريب القصيرة التي تكشف عن شورتها القصير، وينسدل منها شراريب طويلة من جهة واحدة تصل الى حدود الأرض.

واكملت اطلالتها ببوط باللون البنفسجي من الجلد بتصميم فضفاض مع ثنيات في أسفله، بكعب مريح يتلاءم مع حركاتها الايتعراضية على المسرح.

ومن الناحية الجمالية، تركت ميريام شعرها الكيرلي على طبيعته ينسدل على ظهرها وطبقت مكياجا هادئا بألوان ترتكز على الألوان الوردية مع احمر شفاه نيود. وتزينت بمجوهرات واكسسوارات فضية تلائم اطلالتها الجريئة، التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع وانقسمت التعليقات بين من رأى بأنها مختلفة وغير تقلبدية وبين من رأى بأنها غير مناسبة وعشوائية وغير مرتبة.

مجلة لها