أول تعليق لصاحبة مبادرة «ذهب أسوان».. لتجميل الواجهات وإبراز الهوية المصرية بعد تبني وزارة الثقافة للمشروع

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تبني الوزارة لمشروع الفنانين التشكيليين مها جميل وعلي عبدالفتاح، القائم على تجميل الواجهات العمرانية وإبراز الهوية المصرية، بعد النجاح الذي حققته مبادرة «ذهب أسوان»، مؤكدًا أن التجربة سيتم تعميمها في عدد من المحافظات المصرية، خاصة السياحية منها.

من جانبها، أعربت الفنانة التشكيلية مها جميل لـ «المصري اليوم»، عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة، قائلة: «نشعر بالفخر الكبير لأن الدولة آمنت بأن الفن قادر على صناعة التغيير وإضافة قيمة جمالية وبصرية للمجتمع.

وتابعت جميل، ما حدث في أسوان هو البداية فقط، ومسؤوليتنا أكبر من مجرد فرحة، لأننا نحمل رسالة نؤمن بها، وسنواصل العمل بكل طاقتنا ليكون للفن أثر باقٍ في وجدان الناس وشكل مدننا».

وأكدت جميل أن حديثهم مع وزير الثقافة منحهم شعورًا بأن جهدهم توج بالنجاح، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من تنفيذ آخر واجهة بمدينة أسوان سيتم عقد اجتماع مع الوزير لوضع خطة مباشرة لتعميم التجربة في مختلف المحافظات.

وكان الفنانان قد أطلقا مبادرة «ذهب أسوان» برعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والتي تضمنت رسم جداريات على واجهات أربع عمارات سكنية بطريق السادات المؤدي إلى مطار أسوان الدولي، لتحويلها إلى لوحات تشكيلية مفتوحة تعكس جماليات المكان وتستحضر الموروث الثقافي والحضاري للمحافظة.

وتجسد الجداريات الأربع تاريخ الذهب في الحضارة المصرية القديمة، والفنون والحرف النوبية المتوارثة، وكفاح أبناء السد العالي، إلى جانب رؤية أسوان كأرض ذهبية تحمل في طياتها مستقبلًا واعدًا، بما يعزز من جاذبية المدينة السياحية والبصرية.

وأكد وزير الثقافة أن المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ليكون نموذجًا لإحياء الهوية المصرية في الفضاء العام، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل أيضًا تدريب وتأهيل شباب الفنانين التشكيليين بالمحافظات على تقنيات الجداريات، لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مشروعات قومية تعزز قيم الانتماء وتساهم في تجميل المدن المصرية.

المصري اليوم