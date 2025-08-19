التقى العليقي نائب رئيس مجلس الهلال.. وزير الشباب يواصل لقاءاته التشاورية مع قادة الوسط الرياضي

واصل وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم لقاءاته التشاورية، الاثنين، مع قادة الوسط الرياضي، حيث التقى المهندس محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس مجلس الهلال، لمناقشة آفاق التعاون المشترك في مشروعات الشباب والرياضة.

وأكد الوزير أن النهضة الرياضية والمشروعات الشبابية الكبرى تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى حرص الوزارة على الانفتاح على الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الشباب والرياضة.

وأعرب العليقي خلال اللقاء عن ثقته في كفاءة البروفيسور آدم، معتبراً تكليفه بامر الوزارة اختياراً صائباً، متمنياً له التوفيق في تحقيق أهداف النهضة الرياضية، ومشدداً على الحاجة الملحة لإحداث تحول جذري في مفاهيم العمل السائدة والانطلاق نحو استثمار احترافي يرفع كفاءة المؤسسات الرياضية.

وأكد العليقي استعداده الكامل للدعم والتعاون في تنفيذ مشاريع الوزارة الرائدة، موضحاً أهمية الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة وتطبيق الأفكار المبتكرة لبناء مستقبل رياضي مستدام.