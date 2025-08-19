دعم إنساني من أبناء الفاشر بالسعودية لتكية الفاشر

قدّم اليوم أبناء الفاشر بالمملكة العربية السعودية تبرعًا لروح المرحوم فخري الدين، دعمًا إنسانيًا سخياً عبر تكية الفاشر .

حيث نفذت تكية الفاشر وجبة غذائية شملت مئات الأسر المتضررة في مراكز الإيواء والأحياء المجاورة، مستهدفة الأطفال والنساء وكبار السن، وهم الشرائح الأكثر هشاشة وتأثرًا بالأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأشاد المشرف العام على تكية الفاشر محي الدين شوقار بالمواقف الوطنية والإنسانية المتكررة لأبناء الفاشر بالسعودية، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لهذا العطاء العظيم، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس قيم التضامن الاجتماعي وروح الوفاء التي تجمع السودانيين في الداخل والخارج، وأن المبادرات الشعبية ما زالت سندًا حقيقيًا للمتضررين في أحلك الظروف.

فيما رفع المستفيدون من الوجبة أكف الضراعة أن يتقبل الله هذا العمل الخيري العظيم، معبرين عن أملهم أن يعجل الله برفع الضائقة المعيشية عن مدينة الفاشر وسائر البلاد.

سونا