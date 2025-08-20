جهود متحرك الصياد لفتح طريق الأبيض الدلنج كادوقلي.. عقار يلتقي وفد نداء جنوب كردفان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار إير، حرص الحكومة على تعزيز الجهود المبذولة لتخفيف معاناة إنسان جنوب كردفان من خلال إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الضرورية عبر الإسقاط الجوي وتذليل عمل الفرق والمنظمات الإغاثية وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.

وثمن سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الثلاثاء وفد نداء جنوب كردفان، المبادرات التي طرحها الوفد الشعبي في دعم ومساندة الجهود الرسمية في إيصال المساعدات الإنسانية لاسيما إلى مدن كادوقلي والدلنج التي تعاني من الحصار الذي تفرضه المليشيا المتمردة والحركة الشعبية.

من جانبه أوضح الأستاذ النوارني محمد عبد الرحمن، المتحدث باسم وفد نداء جنوب كردفان في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش دور المبادرة في دفع الجهود الحكومية والشعبية في تخفيف معاناة مواطني جنوب كردفان.

وأبان سيادته أن الوفد ثمن جهود الحكومة لإيصال المساعدات الإنسانية في ظل التحديات الراهنة إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي مشيداً بعملية الإسقاط الجوي التي تمت خلال اليومين الماضيين والتي كان لها الأثر الواضح في تخفيف حدة الأزمة على المواطنين.