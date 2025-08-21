والي البحر الأحمر يوجّه بدمج وإخلاء المدارس لبداية العام الدراسي الجديد

وجّه والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور باتخاذ إجراءات عملية لدمج وإخلاء المدارس، مع تحديد المؤسسات التعليمية التي يمكن استغلالها كمراكز إيواء للنازحين، إلى جانب تجهيز المدارس الأخرى لبدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوالي بمكتبه الثلاثاء مع لجنة الطوارئ الإنسانية وقطاع التعليم وممثلي المنظمات العاملة في مجال الإيواء.

وفي تصريح لـ(سونا)، أوضح الرشيد أحمد سليمان رئيس لجنة الطوارئ الإنسانية أن الاجتماع ناقش آلية فتح المدارس وإخلائها من النازحين في بعض المواقع، مع إعادة توزيعهم في مدارس محددة، على أن تتم صيانة وتأهيل المدارس المخصصة للدراسة قبل انطلاقة العام الدراسي.