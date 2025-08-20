رئيس الوزراء يثمن تأهل المنتخب الوطني لربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان)

قال رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، إن تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان)، يؤكد قدرة السودانيين على تحقيق التميز وتجاوز الصعاب.

وأضاف د. كامل إدريس أن هذا الإنجاز يأتي والبلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب مضاعفة الجهود الوطنية، والعمل بجد في كل المجالات لتحقيق الريادة، مشيدًا بالأداء المشرف لأفراد المنتخب من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، منوهاً إلى أن ما حققوه سيضاف إلى سجل السودان في تاريخ كرة القدم بالقارة.

وعبر رئيس الوزراء عن أمله في أن يتقدم المنتخب ويحقق الفوز في المباريات المقبلة حتى النهاية، مؤكداً ثقته في المنتخب ومقدرته على تقديم أكثر من ذلك.

وقال إن الحكومة تساند المنتخب الذي يجدد الأمل في نفوس السودانيين بأن المستقبل للسودان.

ويُشار إلى أن تأهل المنتخب يأتي بعد تعادله مساء اليوم مع نظيره السنغالي بدون أهداف، وتصدر المجموعة بخمس نقاط.

سونا