تنفيذ المرحلة الأخيرة من منحة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية لدعم الصحة

عقد اجتماع مشترك بين وزارات الصحة والمالية والاقتصاد الوطني والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمكتب وكيل وزارة الصحة في بورتسودان الاربعاء، لمتابعة تنفيذ منحة المصرف العربي التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار.

وكيل وزارة الصحة ، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أشاد بالدور الكبير والاستفادة التي تمت من منحة المصرف في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنحة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وساهمت في تنفيذ مشروع الإسعاف القومي وفقًا لحوجة الولايات وبشكل عادل، رغم التحديات التي فرضتها الحرب.

كما ساعدت المنحة في توفير أجهزة طبية حيوية مثل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وهي خطوة ضرورية لتعزيز الخدمات الصحية في البلاد. إضافة لدعم سابق بمعينات مكافحة نواقل الأمراض.