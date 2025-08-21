غرفة طوارئ الطينة النسوية تنفذ مشروع الدعم النفسي للنساء في مراكز الإيواء

نفذت غرفة طوارئ محلية الطينة النسوية بولاية شمال دارفور أمس الأول وبدعم من شبكة صيحة، مشروع الدعم النفسي للنساء والفتيات في مركز إيواء مدرسة الطينة الثانوية بنات.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة آمنة لمشاركة قصص النجاة من الحرب وتقديم التقنيات لتقليل التوتر والقلق وتعزيز الدعم الذاتي والتضامن النسوي.

واكدت الغرفة أهمية توفير الدعم النفسي للنساء والفتيات المتضررات من الحرب ، وتعزيز قدرات النساء علي مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية مع العمل على بناء مجتمع نسوي داعم ومتضامن.

وركزت الجلسة على التعريف بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وأشكاله وطرق مواجهته. وتستمر الغرفة في جهودها لدعم الأنشطة النسوية وتوفير مساحة آمنة للنساء والفتيات مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة التي أحدثتها الحرب.

على صعيد آخر تواصل غرفة طوارئ محلية الطينة ، جهودها الإنسانية من خلال مشروع المطبخ الجماعي بمعسكر كاري ياري، بدعم من مجلس غرف طوارئ شمال دارفور. يهدف المشروع إلى التخفيف من آثار الحرب على النازحين والفارين، وسد جزء من احتياجات الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. من المشروع 450 أسرة، حيث يتم تقديم وجبة غذائية يوميًا لمدة أسبوع.

وأكدت الغرفة استمرارها في العمل جنبًا إلى جنب مع المتضررين، وتقديم العون لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.