سلمي عبد الجبار تؤكد دعم الدولة للمبادرات الإنتاجية

جاء ذلك لدى لقائها الاربعاء وفد مبادرة ريادة الأعمال الإنتاجية برئاسة ممثل وزير وزارة الحكم الاتحادي الأستاذ بشرى مرسال حسب الله، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسور إبراهيم الدخيري، أحد شركاء المبادرة.

وكانت فعاليات المبادرة قد انعقدت في الفترة من ١٠ وحتي ١٤ أغسطس الجاري. حيث شارك فيها عدد كبير من الشركاء. وتهدف المبادرة إلى تأهيل الشباب والكوادر على مستوى القواعد بجانب ترسيخ مفهوم الوطنية عبر المناهج، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتربية الوطنية والجامعات. فضلا عن رفد المجتمع بخيارات في ريادة الأعمال مما يساهم في تحريك قطاعات واسعة للاقتصاد السوداني.

سونا