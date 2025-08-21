جبريل ابراهيم: أذاق أبطال الشعب السوداني الباسل ميليشيات العدوان علقم الهزيمة مرة أخرى

قال وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم في تدوينة له على الفيسبوك:”انقشع، بحمد الله، غبار المعركة رقم 230 في فاشر السلطان بنصر مبين، حيث أذاق أبطال الشعب السوداني الباسل ميليشيات العدوان علقم الهزيمة مرة أخرى، في ملحمة جديدة تجسّد نموذجا للصمود والثبات، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإرادة الوطنية أقوى من أي عدوان”.

واختتم التدوينة بالدعاء بالرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والفرج لأسرانا.

سونا