كامل ادريس: أداء الجهاز التنفيذي لحكومة الامل يخضع للمراجعة الدورية

كشف رئيس الوزراء دكتور كامل ادريس ، عن مراجعات دورية لأداء الوزارات في حكومة الامل.

واضاف في حوار مشترك لوكالة السودان للأنباء والإذاعة والتلفزيون أن كافة الوزراء المعينين لديهم فترة محددة لكي يثبتوا جدارتهم بناء على المعايير والرؤية الواضحة التي وضعت لكل وزارة خاصة معايير النجاح وضوابطه .

وقال رئيس الوزراء إن إجراءات الاختيار وتشكيل الحكومة قد اخذت وقتا طويلا لجهة ان الاختبار لم يكن عشوائيا أو ضربا من الخيال وأنه بني على معايير معينة.

وتابع قائلا:”لذلك كان قرارنا السير ببطء للوصول سريعا واختيار الافضل في كل الأحوال:”.

وأشار إلي أن اختيار الوزراء تم وفق معايير دقيقة خاصة العمل في ظل سلطة تنفيذية في السودان وكيفية التفاعل مع المواطن واحتياجاته، فضلا عن المهارات الاضافية المتعلقة بالصبر والتواضع، إلى جانب رؤيته في إدارة ملف الوزارة المعنية، مؤكدا أنه متى ما كانت الرؤية واضحة والإجابة مقنعة وأنها تتماشي مع ما تريده الدولة فإنه يتم تعيين الوزير.