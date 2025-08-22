جابر يثني علي مشاركة المبدعين فى معركة الكرامة

شهد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، الخميس، افتتاح برنامج تعزيز مجهودات العودة الآمنة للديار ومناهضة خطاب الكراهية الذى نظمه مركز الفضاء العالمي للثقافة والإعلام بالتنسيق مع اتحاد المهن الموسيقية بحضور والى الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

وأثنى سيادته في كلمته بهذه المناسبة علي مشاركة المبدعين فى معركة الكرامة من خلال الأعمال الفنية والمبادرات الداعمة والمحفزة للمقاتلين.

وأكد عضو مجلس السيادة دعم وإسناد الدولة لجهود اتحاد المهن الموسيقية ومساعيه الرامية لإثراء الوجدان الوطني، مشيراً إلى أن إنتاج نحو 30 عمل فني لمعالجة إفرازات الحرب ومناهضة خطاب الكراهية يعد مساهمة إبداعية كبيرة للم شمل السودانين وتعزيز الوحدة الوطنية.

ولفت الفريق إبراهيم جابر إلى أن النهوض بالوطن لابد أن يبني على مرتكزات ثقافية و فنية لتحريك الطاقات والحث على تضافر جهود البناء والإعمار فى هذا المنعطف التاريخي من أجل إستكمال بناء أمة سودانية شامخة.

و أعرب سيادته عن شكر الدولة وتقديرها لكل المساهمين فى المبادرة من الشعراء والموسيقين والفنانين المشاركين فى إنتاج الأعمال الفنية آملاً أن يصل هذا المجهود الإبداعي الكبير إلى الشعب السوداني فى الولايات وخارج البلاد.