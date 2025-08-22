هيئة مياه الخرطوم: صيانه خط رئيسى بمحلية جبل اولياء بالقرب من الاحتياطى المركزي

قالت هيئة مياه ولايه الخرطوم ان فريقا هندسيا مشتركا من طوارئ مياه محليه جبل اولياء وادارة الصيانه والتشغيل بالهيئة باشراف مباشر من المهندسين عبد الوهاب على احمد وعبد الناصر حسب الرسول يعكف حاليا على عمليه تفريغ المياه من خط ناقل رئيسى 24 بوصه بالقرب من الاحتياطى المركزى للبدء فى عمليه الصيانه وابان المدير العام للهيئة مهندس محمد احمد عوض فى تعميم صحفى الخميس ان الخط تعرض للكسر جراء اثار الحرب فى المنطقه التى كانت تتواجد فيها المليشيا المتمرده مبينا ان المشكلة ظهرت بعد الضخ من المحطة منوها الى ان الخط يغذى مناطق الكلاكلات جنوب وعد حسين ومايو واجزاء من الازهرى وتوقع ان تكتمل عمليه الصيانه ويعود الامداد خلال 24 ساعه من الان معربا عن اعتذاره للمواطنين فى المناطق التى يغذيها الخط جراء مايحدث لهم من مضايقات من شح ونقص امداد المياه.

خرطوم نيوز