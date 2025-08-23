حاكم النيل الأزرق يلتقي قيادات وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية

التقى الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، الجمعة وفد قيادات وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية برئاسة العميد جعفر جاكلو وزير التخطيط العمراني والبنية التحتية، يرافقه المهندس عبدالجليل محجوب عبدالسيد المدير العام للوزارة، والمهندس شبيلي يوسف بشير مدير الإدارة العامة للأراضي، وذلك بحضور اللواء الركن أمن إبراهيم عمر أحمد مدير جهاز المخابرات العامة، والأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة.

وبحث اللقاء مجمل القضايا المتعلقة بسير الأداء بالوزارة، خاصة ملفات الأراضي والتخطيط العمراني.

وأوضح المهندس عبدالجليل محجوب المدير العام للوزارة أن الاجتماع استعرض قضايا السكن، وأعمال لجنة التخطيط العمراني، وإجراءات التصرف في الأراضي عبر إدارة الأراضي، مؤكداً اعتماد المرجعيات القانونية في تسيير العمل، وفي مقدمتها قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م، إلى جانب قرار الحاكم الخاص بتشكيل لجنة التخطيط العمراني.

وأشار عبدالجليل إلى أن اللقاء ناقش أيضاً المعالجات المتعلقة بالسكن العشوائي، وتقنين الحيازات، وإيقاف التعديات على المواقع الحكومية والعامة والطرق، مبيناً أن الحاكم شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين في عمليات المنح والتصديق، مع التركيز على إبراز الوجه الحضاري لمدينتي الدمازين والروصيرص، وتعزيز دور الوزارة في تحقيق النهضة العمرانية وتطوير الخدمات ومشروعات التنمية بالإقليم عموماً، ومدينة الدمازين على وجه الخصوص.

سونا