المدير العام لقوات الشرطة يترأس إجتماع لجنة تأمين ولاية الخرطوم

ترأس الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة الأحد، إجتماع لجنة تأمين ولاية الخرطوم بحضور الفريق شرطة /أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة الولاية واللواء شرطة حقوقي/الطاهر عبدالحفيظ عبدالمجيد رئيس هيئة المرافق والمؤسسات العامة ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية ومدراء الدوائر والمحليات بشرطة ولاية الخرطوم.

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع إستمع الى تقرير متكامل عن الموقف الجنائي والأمني بولاية الخرطوم قدمه مدير شرطة الولاية ومدير دائرة الجنايات إستعرضا فيه الخطط التأمينية بالولاية من خلال تفعيل عمل الإرتكازات والأطواف المشتركة بجميع محليات الولاية والتى تمكنت من تحقيق عدد(1,770) ضبطية مختلفة والتى أسهمت فى إستتباب الأمن وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين بعودة عدد (73,262) أسرة للولاية مؤخرا ، وقدم مدير دائرة الشئون العامة بشرطة الولاية تنويرا شمل الإحاطة بقوة شرطة الولاية وجاهزيتها للأضطلاع بمهامها وواجباتها فى حفظ الأمن بكافة المحليات والتنسيق بين كل الوحدات الشرطية بولاية الخرطوم

وإستمع الإجتماع الى تقارير من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الجهود التى تبذلها إدارته فى منع ومكافحة تهريب المخدرات وضبط المتعاملين فيها ، مستعرضا الإنجازات التى تحققت مؤخرا بولاية الخرطوم ، فيما قدم مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية تنويرا للإجتماع أعلن فيه إنتشار عدد(155) مركز مجتمعى بمحليات الولاية المختلفة ، فضلا عن إكتمال العمل فى عدد (100) مركز مجتمعى آخر فى إطار تفعيل العمل المجتمعى لتأمين الأحياء تحقيقا لشعار(الأمن مسؤولية الجميع)