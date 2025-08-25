كباشي يتفقد قوات جهاز المخابرات العامة بمعسكر سركاب

تفقد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الاثنين، قوات جهاز المخابرات العامة بمعسكر سركاب. ورافقه خلال الزيارة الفريق الركن مالك الطيب خوجلي نائب رئيس هيئة الأركان عمليات، وكان في استقباله الفريق الركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات العامة.

وأمتدح عضو المجلس السيادي دور قوات الجهاز في معركة الكرامة، مترحماً على شهداء هذه المعركة الوطنية. مشيراً إلى الروح المعنوية العالية للقوات مؤكداً أن قوات الجهاز تعمل في تناغم وانسجام تام مع القوات المسلحة.