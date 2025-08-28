قائد الهجانة يتفقد الخطوط الأمامية والارتكازات للقوات المسلحة بالمنطقة

تفقد اللواء ركن الصديق الجيلي عبد الرحيم، نائب قائد الفرقة الخامسة مشاة (هجانة)، الخطوط الأمامية والارتكازات للقوات المسلحة في زيارة مهمة لقائد المنطقة.

وقد أكد اللواء ركن الصديق الجيلي عبد الرحيم، قائد الهجانة بالإنابة، أن القوات المسلحة ماضية في سعيها للقضاء على التمرد نهائيًا من البلاد، وأن خطة القوات المسلحة تسير وفق ما خُطط له تمامًا.

وشدد سيادته على ضرورة تقوى الله والالتزام بالمواثيق والقوانين التي تحكم سير العمليات العسكرية، باعتبار أن القوات المسلحة مؤسسة عريقة تعمل في منظومة المواثيق والأعراف الدولية التي تحكم آداب الحروب.

وبشر سيادته بأن القوات المسلحة تسير من انتصار إلى انتصار بفضل تلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

سونا