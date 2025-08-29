القبض على أعداد كبيرة من المتعاونين مع المليشيا و(86552) مواطنًا عادوا إلى الخرطوم في أسبوع واحد

التقى رئيس مجلس الوزراء بروفيسور كامل إدريس اليوم أعضاء لجنة أمن ولاية الخرطوم بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وذلك عقب اجتماعه الدوري اليوم.

وأشاد كامل بالتنسيق المشترك بين كافة مكونات اللجنة من الأجهزة الأمنية المختلفة، ودعا لمزيد من الجهد لبسط الأمن بولاية الخرطوم، وذلك عقب التنوير الذي قدمه والي الخرطوم حول مهام اللجنة وانعقاد اجتماعاتها بشكل منتظم.

إلى ذلك، وقف اجتماع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم على الموقف الأمني والجنائي، والذي أشار إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة.

كما وقف على الإنجازات التي تحققت على صعيد الطوف المشترك والخلية الأمنية، حيث تمكن الطوف المشترك من التصدي للظواهر السالبة، وبلغت جملة المسروقات من أجهزة وخلافها عدد (2063)، وعدد (233) متهمًا، وكمية من الأسلحة.

بجانب القبض على أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين للقوانين، فُتحت في مواجهتهم بلاغات. كما نصبت الأجهزة الأمنية ارتكازات جديدة لتعزيز الأمن ومكافحة المخدرات ومعتادي الإجرام، حيث تم القبض على عدد كبير من المواتر المخالفة لأمر الطوارئ، وعدد (80) عربة بدون لوحات تنفيذا لقرار رئيس مجلس السيادة بتوقيف أي عربة لا تحمل لوحات، وعدد (424) عربة غير مرخصة، و(31) عربة مخالفة ترخيص.

وعلى صعيد الخلية الأمنية، تم القبض على أعداد كبيرة من المتعاونين مع المليشيا، وبعضهم كانوا يحاربون إلى جانب المليشيا، وسجلوا اعترافات قضائية بذلك، فيما صدرت أحكام في مواجهة عدد منهم. بجانب القبض على معتادي الإجرام عبر النهب المسلح والقبض على مسروقات داخل مخازن.