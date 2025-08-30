عودة محطة كهرباء بانت التحويلية للخدمة بعد انقطاع طويل

أعلنت شركة كهرباء السودان، عن محطة بانت التحويلية للكهرباء إلى الخدمة مجدداً، بعد توقف دام طويلاً نتيجة أعمال التخريب الناجمة عن الحرب، وذلك في إنجازٍ مهم يُعزز من إمدادات الطاقة الكهربائية لقطاعات واسعة من ولاية الخرطوم.

وشهد مراسم تدشين عودة المحطة إلى العمل كل من المهندس عبد الله أحمد محمد، مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة، والمهندس ياسر محمد الشاذلي، مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمهندسين والفنيين والعمال.

وتُوِّجت هذه العودة بجهودٍ مُضنية ومتواصلة من قِبل مهندسي وفنيي الصيانة والتشغيل، الذين عملوا على تأهيل الخط الناقل للكهرباء (الجموعية – بانت)، مما مكن المحطة من العودة للعمل بكامل طاقتها.

هذا ويُتوقّـع أن يكون لإعادة تشغيل المحطة أثرٌ كبيرٌ في توفير الطاقة الكهربائية لمناطق متعددة في ولاية الخرطوم، بما في ذلك القطاعات السكنية والصناعية والزراعية، مما يسهم في دعم استقرار الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي في العاصمة.

صحيفه السوداني